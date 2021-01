Constelação ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Publicado 06/01/2021 06:00

ÁRIES



Um bom dia para apostar em novas parcerias profissionais. Problemas com a justiça poderão ser resolvidos. Se livre de intrigas no relacionamento.



TOURO



O contato com os familiares pode trazer boas energias. Utilize a criatividade para conquistar seus objetivos. Dedique um tempo ao seu par.



GÊMEOS



Controle seu temperamento. Foque na autoconfiança para tomar boas decisões. Na paquera, conversar bastante pode aumentar as suas chances.



CÂNCER



É um bom momento para escutar e aceitar conselhos. Manter a harmonia no amor pode te ajudar a encontrar soluções desejadas para a vida.



LEÃO



Na rotina, chance de surgir problemas nas relações e na profissão. Planos ou metas podem não dar muito certo. Direcione esforços para as finanças.



VIRGEM



No trabalho, a tendência é positiva. Bom momento para apostar em um novo emprego. Fique tranquilo e aproveite momentos íntimos com seu par.



LIBRA



O astral indica que uma mágoa pode ser curada hoje. Cuidado com relações tóxicas. Tenha uma atitude receptiva e sincera com seu par.



ESCORPIÃO



Cautela com desentendimentos. Busque expor o seu ponto de vista com tranquilidade. Na paquera, uma conversa despretensiosa pode gerar frutos.



SAGITÁRIO



Não deixe frustrações te abalarem. Foque na persistência para alcançar seus objetivos. No romance, a Lua aponta que pode surgir uma noite agradável.



CAPRICÓRNIO



Disposição forte no trabalho. Cuidado com possíveis tensões nas finanças. Na vida doméstica, o relacionamento fica em um clima positivo.



AQUÁRIO



Buque ser mais paciente hoje. Contato com oportunidades para o futuro pode surgir. A insatisfação no relacionamento pode ser resolvida com sinceridade.



PEIXES



Oportunidade de reavaliar a sua carreira pode aparecer. Refletir ou conversar com amigos gera aprendizados. No romance, o parceiro será um apoio.