08/01/2021

ÁRIES



A sexta chega com uma dose extra de empolgação. É um momento adequado para focar nos seus objetivos. O relacionamento vai ter bastante aconchego.



TOURO



Dia para se divertir e evitar o estresse. Aproveite os momentos de relaxamento e de boas energias. Na conquista, oportunidades não vão faltar.



GÊMEOS



Aposte no espírito coletivo para atingir suas metas. Dedique um tempo a familiares e amigos. A sintonia com o par estará em dia.



CÂNCER



Algumas surpresas podem abalar seu dia. Não seja negativo e pondere sobre as melhores soluções. Bons resultados podem surgir na paquera.



LEÃO



Hoje você irá acordar de bom humor. Oportunidade de focar nas atividades profissionais e se empolgar com seus planos. Procure relaxar na vida a dois.



VIRGEM



Sua cabeça estará cheia de perguntas. Procure se acalmar e resolver com calma os desafios. Os solteiros poderão obter bons resultados na paquera.



LIBRA



Os compromissos irão consumir boa parte do seu tempo. Bom momento no campo profissional. As relações familiares e com o par também estarão positivas.



ESCORPIÃO



Transtornos no ambiente de trabalho podem surgir. Sua força irá facilitar a resolução de conflitos. O clima pode pesar com a família e parceiro.



SAGITÁRIO



Conclua todos os compromissos. Relaxe no final de semana e tente se reunir com os amigos, mesmo virtualmente. Planeje algo especial no romance.



CAPRICÓRNIO



Muitas turbulências no dia de hoje. Oportunidades podem surgir. É possível que você se sinta cansado. Na vida a dois, aposte num filme e numa pipoca.



AQUÁRIO



Mantenha contato e ajude amigos ou familiares. Investimentos podem melhorar bastante suas economias. No romance, delicadeza para lidar com o par.



PEIXES



O dia vai estimular sua criatividade. Você precisará utilizar a imaginação para lidar com os desafios da rotina. Seja paciente com o seu parceiro.