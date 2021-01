Estrelas NASA

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 06:24

ÁRIES



A Lua reforça que o momento é bom para trabalhar. Ótimo dia para as atividades físicas. Você conseguirá construir relacionamentos mais seguros.



TOURO

A preguiça vai tomar conta do seu astral. Dificuldade para relaxar como gostaria. Na paquera, aposte em atividades prazerosas para conquistar.



GÊMEOS



Nesse dia, o seu desejo de contactar os amigos irá aumentar. Enviar uma mensagem pode te ajudar a relaxar. Pegue leve com o seu parceiro.



CÂNCER



Hoje a Lua traz muita positividade. Chance de fazer bons negócios no trabalho. Assistir um filme juntinho pode ser uma boa opção com o par.



LEÃO



Afaste as preocupações de sua cabeça. Na paquera, utilize a sua libido que estará em alta. Na saúde, as atividades físicas exigem cautela.



VIRGEM

Dia para dedicar a mente. Problemas no campo financeiro podem surgir. Não se irrite demais com isso. Busque curtir um tempo com o par.



LIBRA



Aproveitar um pouco o final de semana é o caminho para você. Converse com os amigos e família. Oportunidade de formalizar um romance.



ESCORPIÃO



Bons negócios no horizonte. É um ótimo momento para dedicar as finanças. A animação vai tornar mais fácil se livrar de obstáculos e viver com o par.



SAGITÁRIO



É possível que você tenha vontade de se afastar de problemas. Assista um filme ou escute uma música. A positividade vai reinar na vida a dois.



CAPRICÓRNIO



Foco hoje é na casa. Uma faxina ou pequenos consertos podem sair do papel. Você poderá ter vontade de viver uma aventura com a paquera.



AQUÁRIO

O fim de semana pode começar com familiares e amigos, mesmo a distância. Compartilhar ideias irá te fazer bem. O relacionamento vai estar forte.



PEIXES



Positividade e alegria. Essas energias irão fazer bem ao seu trabalho e aos seus projetos pessoais. No amor, muita intimidade com o companheiro.