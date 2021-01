Constelação ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 06:00

ÁRIES



Afaste-se de pensamentos negativos. Dedique-se a novos hobbies. Financeiramente, os planos vão bem. Na vida a dois, inove um pouco.



TOURO



Aposte em um almoço caprichado ou em conversas produtivas com os familiares. Busque relaxar. No romance, confiança é a palavra da vez.



GÊMEOS



Excelente dia para focar nos seus objetivos. Utilize o bom momento para ir atrás do futuro. Adote uma postura determinada para ir bem na paquera.



CÂNCER



Hoje a sensação de preguiça vai ser dobrada. Utilize isso para se aproximar do seu par romântico. Mude um pouco a rotina e permita-se sonhar.



LEÃO



Novas oportunidades de trabalho irão surgir. Financeiramente, aproveite as portas que podem se abrir para você. Utiliza fantasias para conquistar.



VIRGEM



O dia é bom para elaborar alguns planos para a vida profissional. Fortaleça sua autoconfiança. Aposte em programas à dois no romance.



LIBRA



O momento é de relaxar. As perspectivas para o seu futuro são positivas e você pode vislumbrar novos horizontes. A criatividade pode atrair a paquera.



ESCORPIÃO



Faça contato com seus amigos e familiares. Alguns investimentos financeiros podem render frutos. Com o seu par, desfrute novas possibilidades.



SAGITÁRIO



As sensações de saudade e desilusão podem surgir. No amor, converse com o seu parceiro amoroso e aproveite a intimidade. Cuidado com a exigência.



CAPRICÓRNIO



O bom-humor irá abrilhantar seu dia. No relacionamento, compartilhar é a palavra da vez. Novos caminhos podem aparecer em sua vida.



AQUÁRIO



Você irá acordar com esperança e positividade. Muita disposição no mercado de trabalho irá lhe trazer satisfação. Carinho e amor na vida à dois.



PEIXES



Foque em atividades físicas ou espirituais. Não se preocupe tanto com os desafios profissionais. Na paquera, o convívio é o melhor caminho.