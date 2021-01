Planeta Terra Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 06:00

ÁRIES



O astral pode indicar convites ou propostas para novos compromissos profissionais. Fique atento. Evite discussões com o amor.



TOURO



Aposte em seus objetivos e seja corajoso. O dia exige uma maior concentração nas finanças. Uma conversa com o par e amigos pode te relaxar.



GÊMEOS



Foco no trabalho em equipe. Resultados positivos podem surgir no orçamento e na carreira profissional. Resolva problemas com o companheiro.



CÂNCER



Organize seus pensamentos para ser produtivo. Não se abale com problemas diários e cuide da saúde. No campo afetivo, seja carinhoso com o par.



LEÃO



Hoje o dia vai trazer desafios. O trabalho em grupo permitirá um maior alcance para as suas ideias. Se reúna com familiares e amigos, mesmo a distância.



VIRGEM



O momento é bom para renovação. Reviste seu orçamento e suas amizades. O astral convida você a curtir a intimidade ao máximo com seu parceiro.



LIBRA



Energia positiva para o final de semana. A intensidade deve cobrar um preço da sua saúde. Descanse e converse bastante na companhia do seu par.



ESCORPIÃO



Os astros apontam um dia produtivo para o campo profissional. O consenso pode trazer novas parcerias. Aposte em interesses comuns na vida em casal.



SAGITÁRIO



Um clima mais sensível e romântico está no ar. Aposte no romance e na paquera. Dificuldade para se concentrar no trabalho vai surgir.



CAPRICÓRNIO



O dia se inicia com uma forte dedicação a planos futuros. Descanse um pouco para repor as energias. Um jantar romântico pode melhorar o romance.



AQUÁRIO



Hoje o ritmo será acelerado. Mantenha a calma e se mantenha alerta com a saúde. Pratique exercícios físicos e fale com o seu parceiro.



PEIXES



Aproveite a oportunidade de relaxamento no final de semana. O trabalho pode causar estresse. Dedique-se aos jogos íntimos com seu par.