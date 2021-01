Oração Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 11:06

Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as angústias, dando tranquilidade e paz de espírito para enfrentar os problemas da vida. O salmo 111 fala que o amor de Deus é incapaz de ser compreendido pelos seres humanos, uma vez ele é incondicional e puro.



Salmo 111



Darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor; nelas meditam todos os que as apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas; o Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra de sua aliança. Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhe as terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas; todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome! O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre!