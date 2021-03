Por O Dia

08/03/2021

Rio - O Dia Internacional das Mulheres é celebrado nesta segunda-feira. Segundo o astrólogo Ricardo Muri o dia será especial, porque marca os últimos 15 dias que antecedem o ano novo astrológico. “Vamos estar com uma conjunção de Vênus, Netuno e o Sol em Peixes. Este ano novo será regido pelo planeta Vênus, consagrando de fato o ano do amor”, explica.

Ainda de acordo com Ricardo Mouri, a partir desta segunda-feira, a lua também vai estar fazendo um aspecto bom, ou seja em harmonia, com os astros que estão em Peixes, possibilitando um ótimo período para a vida afetiva. “Quanto a vida profissional, o ano estará propício ao dinheiro e que é o momento de apostar no mercado digital”, afirma o especialista.O astrólogo listou as principais características da mulher de cada signo. Confira:Guerreira, de personalidade forte, mulher de iniciativa;Tranquila, apaixonada pelo lado luxuoso e exuberante da vida;Comunicativa, expansiva, aquela que sempre tem algo a dizer;A mãe. Fraternal, carinhosa, amorosa e muito sensível;Empoderada! A mulher que manda, que lidera, que esbanja glamour;Workaholic. Metódica, organizada e sempre focada;Diplomata, polida, a mais elegante. Apaixonada pelo belo;Observadora, extremamente carnal, intuitiva e muito sensível;Alegria é seu nome. Sempre feliz, satisfeita e pronta para uma viagem;A dona da empresa. Apegada aos lucros, aos cifrões;Inovadora, alternativa, à frente do seu tempo, mente aberta e verdadeira;Muito sensível. Aceita conselhos com muita facilidade e possui zero malícia.