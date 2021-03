Estrelas NASA

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 06:00

ÁRIES



A sua vida social vai se destacar. Alie-se a pessoas com interesses semelhantes aos seus. O romance vai se tornar mais sólido hoje.



TOURO



Publicidade

Você vai cumprir as suas metas no trabalho. Se precisar de ajuda, conte com os amigos. As redes sociais devem animar a conquista.



GÊMEOS



A semana vai começar agitada. Os astros destacam a sua força de vontade na profissão. A paixão também esquenta a relação com o par.



CÂNCER



Publicidade

A dica da Lua é apostar no trabalho em grupo. Procure aprender coisas novas e tenha ambição. O alto-astral e o bom humor vão agitar a vida a dois.



LEÃO



Você vai encarar até as tarefas mais chatas sem ficar enrolando. As recompensas serão boas. Faça alguns sacrifícios para espantar a rotina no amor.



VIRGEM



Publicidade

Hoje você pode surpreender com a sua criatividade e simpatia. Trabalhar em equipe vai melhorar a sua produtividade. Na paquera, você vai brilhar.



LIBRA



A sua família vai ser o seu foco. Você pode fazer alguns sacrifícios para ajudar seus familiares. Há chance de reatar um romance.



ESCORPIÃO



Publicidade

Hoje você estará mais falante. É hora de fazer contatos no trabalho e marcar reuniões. O dia vai te fazer imbatível na conquista.



SAGITÁRIO



As finanças vão chamar a sua atenção hoje. Um bom negócio pode pintar. Um sonho antigo também pode ser realizado. A conquista vai andar devagar.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

A Lua ressalta a sua autoconfiança. Você será capaz de concluir qualquer tarefa com facilidade. Cuidar da saúde e curtir o par vão te fazer muito bem.



AQUÁRIO



A Lua te dará harmonia. As finanças estarão ótimas. Ouça a sua intuição que vai conseguir ir longe. O romance também será mais intenso.



PEIXES



Publicidade

Você vai se incomodar com a rotina. Pode surgir a vontade de inovar um pouco. Só tome cuidado. Demonstrações de carinho vão ajudar o relacionamento.