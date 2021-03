No tempo de Vênus Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 16:10

Rio - As simpatias têm poderes místicos que ajudam a colocar um fim nos momentos de crise e instabilidade dentro de casa. Além disso, elas ajudam a restaurar a conexão dos casais. Confira a simpatia para garantir a restauração dos laços de duas pessoas que se amam.



Simpatia para restaurar os laços no casamento



Coloque todas as pétalas de uma rosa vermelha dentro de um envelope. Depois, anote o endereço do casal em um papel e coloque dentro dele. Guarde-o debaixo do colchão. No dia seguinte, enterre o envelope em um jardim florido.