Constelação NASA

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 06:00

ÁRIES



Vai sentir vontade de se aventurar. Preste atenção na saúde e evite riscos. O romance estará protegido, mesmo que tensões surjam.



TOURO



O dia pode começar com boas oportunidades profissionais. Aproveite o desejo de mudanças. A paixão pode incendiar a relação com o par.



GÊMEOS



Fortaleça o contato com amigos e família. Utilize a sua intuição para alcançar seus objetivos. O momento é de tranquilidade no amor.



CÂNCER



Foque no trabalho e na saúde hoje. Finalize as tarefas que ficaram incompletas e pratique exercícios físicos. O romance pode ficar em segundo plano.



LEÃO



Excelente fase para se unir aos colegas no serviço. Vai sobrar disposição para se divertir hoje. A paquera vai enfrentar dificuldades.



VIRGEM



A família será o seu foco. Desavenças domésticas serão resolvidas sem maiores problemas. No namoro ou no romance, tenha cautela com o ciúme.



LIBRA



Não se arrisque para satisfazer seus desejos. Mal-entendidos podem prejudicar o seu trabalho. Na vida a dois, vai ser mais fácil resolver os problemas.



ESCORPIÃO



Bom dia para se organizar nos âmbitos doméstico e financeiro. Evite abusar do cartão de crédito. A desconfiança pode causar brigas na relação.



SAGITÁRIO



Reserve um tempo para os seus passatempos hoje. Na vida a dois, vai ser preciso jogo de cintura. Saia um pouco da rotina e não exija tudo do seu jeito.



CAPRICÓRNIO



Oportunidades de bons negócios podem surgir. Não comente os seus planos profissionais com os outros. O romance vai precisar de cuidado.



AQUÁRIO



A vontade de sair pode pintar. Tome cuidado e tome as precauções necessárias. Busque economizar hoje. Os gastos podem causar discussões com o par.



PEIXES



Sua ambição vai te aproximar dos seus sonhos. Planos a longo prazo ganham a proteção dos astros. O romance pode ficar meio parado e exigir reflexões.