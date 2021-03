São Camilo de Lellis Reprodução de Internet

Publicado 04/03/2021 11:30

Rio - São Camilo de Lellis é o protetor dos enfermos e dos profissionais de saúde. Segundo a crença, o santo acreditava que uma alma bem cuidada suportaria melhor os sofrimentos do corpo manifestados pelas doenças. A poderosa oração traz conforto aos doentes e, também, oferece força aos profissionais que trabalham para ajudar na cura.

Oração dos enfermos



Senhor, coloco-me diante de ti em atitude de oração. Sei que me ouves, tu me conheces. Sei que estou em ti e que tua força está em mim. Olha para meu corpo marcado pela enfermidade. Sabes, Senhor, o quanto me custa sofrer. Sei que não te alegras com o sofrimento dos teus filhos. Dá-me, Senhor, força e coragem para vencer os momentos de desespero e de cansaço. Torna-me paciente e compreensivo. Ofereço minhas preocupações, angústias e sofrimentos, para ser mais digno de ti. Aceita, Senhor, que eu una meus sofrimentos aos de teu Filho Jesus, que, por amor aos homens, deu sua vida na Cruz. Peço, ainda, Senhor: ajuda os médicos e enfermeiros a terem para com os pacientes a mesma dedicação e amor que São Camilo tinha. Amém.