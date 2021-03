Oração Reprodução de Internet

Rio - O cargo de madrinha é uma posição especial na vida de uma pessoa. Quem o ocupa tem o compromisso de guiar a vida espiritual de uma criança com sabedoria, amor e valores. De acordo com a fé Católica, foi a Nossa Senhora de La Salette que mostrou a importância da oração das madrinhas pelos afilhados.



Oração de Nossa Senhora de La Salette



Salve, ó Nossa Senhora de la Salette, que, sabiamente, nos mostrou a necessidade de rezarmos por nossos afilhados. Interceda por nós, madrinhas, junto ao Teu Filho Jesus e ensina-nos a entender nosso papel de instruir os afilhados na fé católica e a desempenhar, com fidelidade, a missão de acompanhá-los com presença e bons exemplos de testemunho cristão, caminhando ao seu lado e construindo uma vida com responsabilidade, alicerçada na palavra de Deus. Mãe de humildade, que possamos ser puras de coração como as crianças. Mãe de obediência, que sejamos sempre obedientes aos ensinamentos de Teu Filho, Jesus. Mãe da unidade, que possamos ser exemplos para nossos afilhados. Ó, bela Senhora, interceda por nosso serviço e nos inspire a sermos cada dia melhores. Amém!