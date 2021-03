Constelação ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 06:00

ÁRIES



Evite se arriscar com mudanças estéticas. No trabalho, melhor não confiar demais nos colegas. A paixão tem tudo para esquentar a vida a dois.



TOURO



Você terá que redobrar a dedicação para concluir suas tarefas. Fuja das distrações. O desejo de ter companhia esquenta os assuntos amorosos.



GÊMEOS



Alguns imprevistos podem surgir no seu caminho e exigir respostas rápidas. A saúde vai demandar cuidado. O romance não vai ter surpresas.



CÂNCER



Controle a possessividade. O ciúmes pode gerar diversos atritos com o par e família. No trabalho, a criatividade e um pouco de sorte vão ajudar.



LEÃO



Tumultos podem surgir se você lida com o público. Redobre a atenção e fale de maneira muito objetiva. Cuidado com os mal-entendidos no relacionamento.



VIRGEM



A Lua vai te ajudar a lidar com dinheiro. O astral pode esclarecer um mal-entendido. Vai ser mais fácil falar sobre seus sentimentos no amor.



LIBRA



O baixo-astral pode prejudicar a convivência familiar. Use sua confiança para se destacar no trabalho. Cuidado com a possessividade na relação.



ESCORPIÃO



As fofocas podem perturbar o seu dia. Fique bem atento ao que diz. Sua confiança vai te ajudar a se aproximar de uma paquera.



SAGITÁRIO



Dedique um cuidado às finanças. Evite emprestar dinheiro. Se anda sonhando com um amor, tenha cautela para não se envolver com alguém comprometido.



CAPRICÓRNIO



O astral vai estar focado no mundo profissional. Busque entender seu chefe e ceder em certos pontos. A sintonia estará excelente no romance.



AQUÁRIO



Alguns planos podem não se concretizar hoje. Na vida pessoal ou profissional, redobre a atenção e tenha jogo de cintura. No amor, discuta o futuro.



PEIXES



Os atritos podem surgir nas relações familiares e de amizade. Respire e siga em frente. Prepare o coração que uma conquista pode emplacar.