Estrelas NASA

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 06:00

ÁRIES



Alguns desafios podem surgir. Adote uma postura determinada e perca o medo de mudanças. No romance, há um sinal de paixão em alta.



TOURO



É um bom momento para se dedicar aos contatos. Não faça compras por impulso. Controle o ciúme e mostre seu lado sensual no romance.



GÊMEOS



Esforce-se para dar conta dos seus compromissos. Faça mudanças para contornar os problemas, inclusive de saúde. A paquera não terá novidades.



CÂNCER



O clima será favorável para conversar com colegas e unir forças no trabalho. Invista no carinho e na criatividade para animar o relacionamento.



LEÃO



Sua família pode precisar de ajuda. O astral indica alguns consertos em casa. Há sinal de muito romantismo na vida a dois.



VIRGEM



A comunicação será o seu trunfo hoje. Foque no ambiente profissional e evite distrações. No amor, tome cuidado com a possessividade.



LIBRA



Oportunidades de ganhos financeiros podem surgir. Fortaleça o contato com os familiares. Aproveite as chances de animar a paquera.



ESCORPIÃO



Hoje você estará cheio de energia hoje. Vai resolver alguns assuntos pessoais e alcançar objetivos. Lealdade e segurança vão valorizar o romance.



SAGITÁRIO



Tenha cautela com o dinheiro. Siga a sua intuição para conquistar uma promoção no trabalho. Utilize seu bom humor para encantar seu par amoroso.



CAPRICÓRNIO



O contato com os amigos e o seu sexto sentido vão te ajudar a resolver alguns problemas. O companheirismo vai animar o romance.



AQUÁRIO



Bom dia para as finanças. Vai ser fácil obter algumas conquistas profissionais. Tome cuidado na paquera para evitar disputas desnecessárias.



PEIXES



É um ótimo momento para apostar em relacionamentos. Conte com os seus amigos para se divertir. Busque o equilíbrio com a família.