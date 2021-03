Girassol Reprodução

Publicado 04/03/2021 15:02

Rio - Os banhos energéticos ajudam na proteção espiritual, uma vez que afastam a negatividade. As ervas usadas para atrair energias positivas limpam e criam uma barreira para aumentar o bem-estar e dar mais ânimo. Está precisando melhorar a sua energia? Anote a receita!



Banho para atrair boas energias



Ferva 2 litros de água e acrescente as pétalas de um girassol, um punhado de erva-doce e uma pastilha de cânfora. Coe a solução e, depois do banho higiênico, jogue do pescoço para baixo, mentalizando energias positivas.