Planeta Terra NASA

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 06:00

ÁRIES



Um projeto que você vem planejando pode ser adiado. Inovar no visual vai te fazer bem. No romance, vai aproveitar um clima mais leve.



TOURO



Curta bastante a relação com a família e com o par. Faça um esforço extra no trabalho. O excesso de exigências pode dificultar a paquera.



GÊMEOS



Foque em cumprir as suas obrigações hoje. Adote um estilo de vida mais saudável. Dedique-se ao seu relacionamento.



CÂNCER



Excelente dia para contactar as pessoas queridas. Utilize as vídeos chamadas. Mantenha o seu temperamento sob controle, inclusive no romance.



LEÃO



Organize o seu lar e desapegue de itens desnecessários. Busque resolver pendências familiares. O terreno da paquera vai estar ótimo.

VIRGEM



Pode surpreender com seu jeito sociável hoje. Busque novos clientes e marque reuniões no trabalho. Esclareça mal-entendidos na vida a dois.



LIBRA



Assuntos ligados a dinheiro vão marcar o seu dia. Esforce-se para multiplicar os seus ganhos. A animação e a leveza vão pintar no romance.



ESCORPIÃO



Você vai mostrar muita disposição hoje. Mantenha a disciplina e desfrute dos resultados. Evite reclamar e aposte no carinho com o par.



SAGITÁRIO



Relaxe muito hoje. A saúde vai entrar no seu foco e vai incentivar cuidados pessoais. Os astros esquentam a paixão com o companheiro.



CAPRICÓRNIO



Ótimo momento para fortalecer as amizades. Busque não envolver dinheiro nelas. Fale mais sobre os seus sentimentos no amor.



AQUÁRIO



Seu lado ambicioso vai falar mais alto. Aproveite as boas energias para se destacar na vida profissional. Você vai ser irresistível na conquista.

PEIXES



Evite se arriscar hoje. Isso vale tanto para a vida pessoal quanto para a profissional. Chances boas de uma nova relação amorosa surgir.