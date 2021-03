Os óleos essenciais ajudam a equilibrar as emoções Reprodução de Internet

Publicado 05/03/2021 12:50

Rio - Neste período de espera pela vacina, é comum o aumento da ansiedade em pessoas que já sofrem com este desequilíbrio emocional. Segundo dados publicados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o país mais ansioso do mundo e tem cerca de 9 milhões de pessoas com a doença. De acordo com pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), durante a pandemia o quadro se agravou. O estudo revelou que 80% da população brasileira está mais ansiosa.



Existem muitas terapias complementares e naturais que podem ajudar a reverter a doença. Entre elas, está a terapia floral, que ficou ainda mais conhecida e procurada durante o isolamento social por causa dos diversos benefícios para a saúde emocional. A terapeuta floral e aromaterapeuta Márcia Rissato explica que os florais não visam combater as doenças e nem alteram as situações reais, mas disponibilizam uma atitude de enfrentamento diferente diante dos desafios cotidianos.



A especialista listou alguns florais que podem ajudar a combater os sentimentos que são gatilhos para a ansiedade neste período de espera:



Medo de contrair o vírus - Desde o início da pandemia este sentimento está aflorado no mundo, em especial para as pessoas de grupo de risco. “Indico o combo de Florais de Bach Originais para os medos (Mimulus + Red Chestnut). Também vale investir nos aromas cítricos, que também ajudam nesta finalidade”, afirma Márcia.



Tristeza sem motivo - Segundo a especialista, é preciso estar atento porque, com o tempo, a tristeza pode avançar de estágio, e se tornar uma depressão. O Floral de Bach Mustard alivia esse sentimento, ele deixa os dias mais positivos.



Sofrimento por antecipação - "Será que vou mesmo conseguir me vacinar?", "Será que meu corpo vai reagir bem?" O floral de Bach White Chestnut ajuda a controlar a preocupação antecipada, porque acalma a mente e dá espaço para traçar metas futuras.



Falta de sono - O floral de Bach Rescue Night é conhecido por aquietar a mente. A respiração e a cabeça tranquila são o segredo para dormir em paz e ter um dia produtivo.