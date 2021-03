Os rituais ajudam a restabelecer a harmonia Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 16:01

Rio - As simpatias podem ajudar a amenizar e até mesmo colocar um fim nos momentos de crise e instabilidade dentro de casa. Isso porque elas promovem tranquilidade e paz para o espírito e para os espaços. Está em um momento vivendo atritos com os seus familiares? Veja como mudar essa situação!



Publicidade

Ritual para atrair paz para a família



Escreva em um papel o nome da pessoa que você está com a relação prejudicada. Em seguida, coloque dentro da parte dos Salmos da Bíblia. Peça para que Deus ajude na reconciliação de vocês. Tire o papel do livro sagrado apenas quando estiver falando de novo com a pessoa. E quando isso acontecer, rasgue o papel e jogue no lixo.