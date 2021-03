No tempo de Vênus Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 12:51

Rio - A semana de lua cheia faz com que as pessoas fiquem mais dramáticas e exageradas, fazendo com que os sentimentos fiquem desproporcionais e intensos. A cigana e sensitiva Sara Zaad alerta que neste período é preciso tomar cuidado com o excesso de críticas, porque elas detonam qualquer relacionamento.

De acordo com Sara Zaad, Vênus está no signo de Peixes e esse posicionamento lembra que a empatia é essencial para a relação. Principalmente, neste momento que é desafiador para todo mundo. “É a hora de sermos mais sensíveis, românticos, pensarmos mais no outro, nos colocando no lugar de nossos parceiros Estaremos muito mais sentimentais e emotivos esta semana”, revela.

Ainda segundo a cigana e sensitiva, fique atento se o parceiro está se fazendo de vítima, manipulando e abusando da boa vontade. “Cuidado para não ser enganado e ficar perdoando todo o tempo, pois corre o risco do parceiro estar sempre nos iludindo e nunca mudar, porque sabe que iremos passar ‘a mão na cabeça’”.



ÁRIES



Ariano, esta semana você pode sofrer algum tipo de decepção amorosa com seu parceiro ou parceira, segredos podem vir à tona e você pode descobrir coisas que te deixarão muito mal.



Evite brigar ou tomar algum tipo de atitude precipitada e deixe esta lua cheia passar, pois ela deixa todos os nossos sentimentos à flor da pele e você pode fazer algo que irá se arrepender mais tarde. Muitas vezes podemos ter anos de relacionamento, mas não conhecemos totalmente a pessoa que está ao nosso lado. Muitas vezes, as coisas estão na nossa cara e fingimos que não vemos.



Mas nesta lua cheia nada ficará escondido para você ariano. Procure observar mais e falar menos, ficar um pouco mais no seu canto, mais recolhido, porque assim, de longe, você conseguirá observar a sua relação com maior imparcialidade e poder pensar melhor. A lua cheia exagera nossos sentimentos e emoções, deixa tudo muito exaltado.



Então, se você agir no calor do momento, pode acabar perdendo a razão. Espere o tempo passar, observe, perceba mais a sua intuição, pois nesta lua cheia tudo será visto nos seus maiores detalhes. Você poderá descobrir o que quiser sobre o seu parceiro e, caso realmente a pessoa tiver te enganando ou te iludindo, você saberá o que fazer.



Para os arianos solteiros, mas que tem um crush em vista, muito cuidado para não estar interessado numa pessoa que já tem um relacionamento e passa para você que é solteiro e livre. Fique atento e evite se comprometer sem ter certeza se a pessoa realmente está sozinha.



TOURO



Taurino, será que realmente o seu parceiro ou parceira tem os mesmos sonhos e projetos que você? Estão indo na mesma direção de vida? Vocês andam brigando muito por conta dos gastos financeiros de cada um e isso com o tempo vai enfraquecendo a relação. Cuidado quando passam a não ter nada em comum ou se estão acostumados um com o outro.



Você já parou para se perguntar se realmente vocês dois têm os mesmos propósitos de vida, os mesmos sonhos e projetos? Não precisamos de alguém que pense como nós, mas precisamos ter uma parceria que vá na mesma direção que a nossa.



Senão, a relação nunca vai dar certo, pois os parceiros têm sonhos diferentes, tem planos diferentes, cada um quer ir para um lado. Perceba, durante esta lua cheia em que tudo fica muito à mostra, se realmente não é isso que está acontecendo entre você e seu par e, se for o caso, o chame para conversar para que possam colocar isso em pratos limpos, de uma vez por todas!



Caso, os objetivos e valores de vida sejam diferentes, é melhor terminar e cada um ir para o seu lado de forma amigável do que ficar vivendo uma relação que não tem futuro. Não se acostume com aquilo que te faz mal, taurino, você merece mais!



Para os taurinos solteiros, antes de se comprometer com alguém, procure ver se a pessoa tem os mesmos valores que os seus e projetos semelhantes de vida. Não tenha pressa em assumir uma relação, pois se os objetivos já desde o início forem diferentes, porque insistir em algo que desde o início já está fadado ao fracasso?



GÊMEOS



Geminiano, você é uma pessoa popular, que fala com todo mundo, que encanta com suas palavras e magnetismo. Seu parceiro já deveria saber disso e não ficar fazendo cenas de ciúme por tanta bobagem.

Será que vale a pena você ir relevando, passando a mão na cabeça, deixando a pessoa brigar com você, discutir, por conta de suas amizades e de sua popularidade?



Todos nós temos vida fora de um relacionamento e não podemos exigir de nossos parceiros que eles estejam o tempo todo conosco, que não tenham vida própria. Mas é isso que está acontecendo com você.



O seu par está te pressionando, brigando, discutindo, influenciando você a se afastar dos amigos e de pessoas que ama por insegurança, porque você vive deixando que isso aconteça. Pense muito bem, geminiano, vale a pena manter uma relação com este nível de desconfiança e estresse? Tudo que custa a sua paz é muito caro.



É importante também que não deixe seu parceiro influenciar negativamente no seu trabalho, controlando as horas que você entra, que você sai. Isso é algo que pode pegar muito mal para a sua imagem profissional e atrapalhar você.



Para os geminianos solteiros, fiquem de olho no crush e percebam se ele já faz cena de ciúme antes mesmo de vocês começarem algo, pois se é esse transtorno antes de terem algo mais sério imagina quando vocês tiverem iniciado uma relação? Não entre em nada que vá fazer mal ou te machucar, geminiano, se for assim, é melhor ficar solteiro.



CÂNCER



Canceriano, os ideais e sonhos da pessoa que está ao seu lado são os mesmos que os seus? O seu parceiro acredita no que você acredita? É uma pessoa pra cima, otimista, cheia de fé ou fica o tempo todo te botando pra baixo e se botando pra baixo? Faz do seu relacionamento um grande peso?



Sabemos que o momento atual não está fácil, mas dentro de uma relação precisamos ter momentos leves e de paz, confiar e cuidar um do outro. Entretanto, quando se tem uma pessoa ao lado que não faz isso, que reclama, que deixa tudo muito pesado, que faz críticas o tempo todo, que parece que não está na mesma “vibe”, é importante começar a pensar o que te prende a este relacionamento.



Seu parceiro se entusiasma pelos seus projetos, confia em você, te coloca pra cima ou é daquelas pessoas que nunca estão ao seu lado quando você precisa, não torce por você, não te quer ver bem, feliz ou crescendo na vida?



Caso a segunda opção seja a que acontece com você, veja bem se vale a pena manter este relacionamento. Para os cancerianos solteiros, mas que estão conhecendo o crush, comecem a perceber se ele te impulsiona, acredita nos seus sonhos, ficam felizes pelas suas conquistas. Caso isso não aconteça, o ideal é nem começar a relação.



LEÃO



Leonino, será que você não está aguentando coisas demais do seu parceiro ou parceira só porque você o ama? E o seu amor próprio? Tudo bem estarmos num momento desafiador de pandemia, e também na lua cheia, em que os ânimos ficam muito exaltados, mas grosseria e falta de educação não podem ser considerados normais dentro de uma relação, não é mesmo?



Ultimamente, o seu par vem te tratando muito mal, muitas vezes em situações públicas e você releva, não fala nada, permite que ele te trate mal e isso é algo que não faz bem a relação. Não é porque ele te pede desculpas depois de te falar algo que te feriu que ele ou ela realmente se arrependeu, leonino, preste atenção nas atitudes e não somente nas palavras.



Você, muitas vezes, pode ser uma pessoa que não leva desaforo pra casa, mas em assuntos de amor é uma criança, que não sabe como agir e não leva nada na maldade.



Acaba permitindo situações que te ferem e te machucam. Dê um basta em situações abusivas, leonino. Não se permita ser maltratado mais. Converse com seu par, fale a ele ou ela que não irá mais tolerar nenhum tipo de situação em que você seja desrespeitado, ou senão, você termina a relação.



Para os leoninos solteiros, se o crush nem começou a relação e já está sendo super grosseiro, te tratando mal e te constrangendo em público, pense muito se, realmente, vale a pena iniciar um relacionamento com esta pessoa.



VIRGEM



Virginiano, procure não ser tão crítico com o seu parceiro, porque este tipo de comportamento inviabiliza qualquer relação.



Muitas vezes, parece que você analisa tudo o que o seu amor faz com uma lente de aumento, sempre criticando, procurando falhas, apontando o dedo, julgando e por mais amor que se tenha dentro do relacionamento, este tipo de atitude só deixa o parceiro cada vez mais longe de você e se sentindo o tempo todo errado.



Procure julgar menos, ser menos perfeccionista, ser mais amoroso dentro da relação e ter mais empatia com quem está ao seu lado. Todos erram, não existe ninguém perfeito. Por mais que você diga que este é o seu jeito, e que você age desta maneira para melhorar a relação e pra melhorar a pessoa que está junto com você, ninguém aguenta o tempo todo estar em um relacionamento assim, se sentindo culpado pelo que faz o tempo todo.



Chegará uma hora que o seu parceiro ou parceira não vai aguentar mais e vai acabar deixando a relação. Se você realmente não quer que o término aconteça procure ser mais leve dentro da relação, mais tolerante e amoroso. Seja mais sensível e carinhoso com o seu amor.



Para os virginianos solteiros, que ainda estão em fase de paquera, cuidado para não sair criticando demais a pessoa, sem nem ter começado nada com ela. As pessoas gostam de ser aceitas como elas são e não ouvir de alguém critica o tempo todo. Este seu jeito perfeccionista demais vai acabar fazendo com que você fique sozinho, virginiano.



LIBRA



Libriano, o amor é feito de pequenas atitudes de gentileza no dia a dia. Ao cuidarmos da pessoa amada, nos preocupamos com a sua saúde e bem estar e não somente sair ou estar em lugares da moda como você gosta.



Neste momento, de pandemia, precisamos ser coerentes e não ficar em aglomeração social, devemos curtir mais em casa ou em lugares que não tenha tanta gente. Você gosta de sair, libriano! A lua cheia nos convida a isso, mas devemos procurar entender o seu parceiro quando preferem ficar em casa ou fazer programas mais tranquilos, porque estão agindo assim para a segurança e pela saúde de vocês.



Neste momento, você deve procurar estar mais ao lado de seu amor, de uma forma mais íntima, curtir mais a rotina, o cotidiano da relação, pois isto fortalece o amor do casal, faz com que o relacionamento fique mais maduro. Procure curtir mais os prazeres a dois, libriano.



Para os librianos solteiros, procure estar atento ao seu local de trabalho, pois ali talvez esteja alguém interessado em você e tu nem estás prestando atenção. Até mesmo em lugares como entrevista de emprego, na sala de espera do consultório médico, na petshop ou no passeio com seu animalzinho de estimação, ou seja, em situações rotineiras do dia a dia, você pode encontrar seu grande amor nesta semana de lua cheia.



ESCORPIÃO



Escorpiano, ultimamente você e seu amor andam brigando demais por qualquer coisa, transformando o relacionamento num verdadeiro campo de batalhas. Procure controlar a sua desconfiança e o seu ciúme excessivo, porque isso acaba com qualquer relacionamento e durante a lua cheia isto pode se agravar. Os sentimentos ficam muito aflorados, tudo toma uma proporção muito maior, exagerada.



Você, apesar de não demonstrar, acaba sendo muito inseguro, escorpiano e quer controlar todos os passos do seu parceiro, achando que com isso vai impedir uma traição ou que ele vá embora. Mas acaba não percebendo que este seu comportamento está fazendo muito mal a você e a seu par.



Você está afastando mais seu amor com esta tentativa de controlar todos os passos dele. Os parceiros não são propriedade nossa e precisamos nos dar conta disso, para que o relacionamento amoroso não acabe se transformando numa grande prisão.



Procure estar mais tranquilo, tenha cuidado com o clima de ansiedade e estresse, que a lua cheia traz, pois esta configuração astrológica acaba nos deixando mais passionais e intensos, e você pode acabar perdendo de vez seu parceiro. Depois pode não dar mais tempo para se arrepender.



Para os escorpianos solteiros, muito cuidado com a maneira como vocês agem com o crush, pois nem começou o namoro e vocês já andam cobrando satisfação como se a pessoa tivesse compromisso com você há anos! Assim, você vai espantar a paquera.



SAGITÁRIO



Sagitariano, cuidado com o clima intenso e passional que esta lua cheia traz e evite brigar com o seu amor por qualquer coisa. Os ânimos em família não estarão muito fáceis esta semana, tudo pode tomar uma proporção muito grande, que normalmente não tomaria caso a lua não estivesse cheia.



Se você mora com a pessoa ou se é casado há muito tempo, esta aproximação quase que forçada por conta da pandemia pode desencadear muitos conflitos. Normalmente, não ficamos tanto tempo assim ao lado das pessoas, saímos pra trabalhar, não estávamos presos. Procure levar tudo com bom humor, que é peculiar, para que o clima não fique tão pesado.



Todos nós estamos no limite, sagitariano. Talvez você esteja se sentindo muito irritado por estar preso, já que você gosta muito de sair e de amplos espaços. Mas não use esta sua inquietação pra soltar grosserias em cima do seu amor, pois ele ou ela também está passando pela mesma situação de desconforto que você.



Evite aquele discurso de quem se acha dono da verdade, pois só vai piorar a situação. A pandemia está aí e precisamos aprender a conviver com ela, sagitariano. Um relacionamento não vai ser sempre diversão, saídas, aventuras, mas também passa por momentos de perrengue, em que o casal será testado em seu amor.



Para os sagitarianos solteiros, agora não é o momento de ficar saindo e se aglomerando com muita gente. Que tal chamar o seu crush pra um jantar especial na sua casa ou mesmo para sair pra um lugar mais aberto, ao ar livre, como uma praia, um parque, um lugar em que vocês não estejam tão aglomerados e possam conversar e se conhecer melhor com uma certa segurança? Tomando estes cuidados, você pode sair e se divertir e quem sabe conhecer alguém especial?



CAPRICÓRNIO



Capricorniano, será que você precisa ver a vida de uma forma tão pesada, estar sempre pessimista? Este seu jeito mais negativo de ver tudo que acontece está fazendo mal a seu parceiro, que vê em você uma pessoa carrancuda, triste, que além de não ajudar a passar pelos desafios do atual momento de vida, ainda torna o clima entre vocês tenso e pesado.



Não que tenhamos de negar o momento difícil que estamos passando, mas quando vemos tudo de uma forma negativa, tensa, deixamos também tensos as pessoas à nossa volta, e não tem como ter amor num clima desses, não é mesmo?



Procure cultivar um pouco mais de delicadeza e gentileza no trato com seu amor, não seja tão ranzinza, procure ser mais leve e positivo. Sabemos que todos estão num nível de estresse muito grande, mas porque piora ainda mais a situação que vivemos, não é mesmo?



Procure chamar seu amor para ver um filme de comédia juntos, por exemplo, um programa mais leve, fazer uma pequena viagem de fim de semana para um lugar que não tenha tanta aglomeração. Enfim, procure viver a vida com um pouco mais de leveza e beleza, capricorniano. Isso vai te ajudar a passar por qualquer crise junto com seu amor.



Para os capricornianos solteiros, cuidado com as conversas que você tem com o crush, pois se você ficar tocando só em assunto pesado. Vão acabar correndo de você, pois ninguém aguenta mais tanta negatividade e quer estar dentro de um relacionamento para viver algo mais divertido e amoroso.



AQUÁRIO



Aquariano, não é o momento para o casal gastar dinheiro com futilidades, é hora de juntos guardarem dinheiro em uma poupança, economizar para o futuro, para alcançar objetivos em comum.



Sim, você gostaria de sair mais, de se divertir mais, entretanto, deve ter em mente que, o momento atual em que vivemos pede que pensemos nos projetos futuros, e seu parceiro ou parceira está pensando justamente nisso. Talvez você esteja vendo isso como uma forma dele ou dela estar controlando você e seus atos, mas não é verdade.



Quando estamos em casal, aquariano, não somos mais sozinhos, os sonhos são coletivos, do casal e mesmo aqueles que são individuais, de cada um, devem ser vistos em parceria, pois estar junto com alguém implica compromisso e responsabilidades. Caso você não queira dar este tipo de satisfação e queira usar o seu dinheiro como bem entender, vale pensar se não é a hora se se desfazer o casal e cada um ir para o seu lado.



Estar com uma pessoa, como se os dois fossem solteiros, não faz parte de um relacionamento sério, aquariano. É claro que não vamos ficar 24h por dia grudados aos nossos parceiros. Mas se não temos nada em comum com eles, se não buscamos os mesmos caminhos, se não temos sonhos semelhantes, se os valores não batem, é a hora de deixarmos o caminho livre para que possa entrar em nossa vida alguém semelhante a nós. E também deixar o caminho livre para que o nosso parceiro seja feliz.



Para os aquarianos solteiros, antes de entrarem em um relacionamento, procurem ver se a pessoa compartilha os mesmos valores, objetivos e projetos de vida que os seus. Se não tiver absolutamente nada em comum é muito difícil que um relacionamento a longo prazo dê certo.



PEIXES



Pisciano, é importante que você aprenda a se valorizar e não permita que ninguém abuse de sua boa vontade e empatia. Siga mais a sua intuição. Não se permita influenciar por coisas que não seguem os seus princípios éticos. Seja amoroso e gentil, mas não se deixe enganar, nem idealize demais o seu amor.



Durante esta lua cheia, você poderá ver as coisas de uma maneira mais clara, mais direta, esteja atento para não ser enganado nem iludido. Muitas situações acontecem e você vai deixando pra lá. As mágoas podem acabar se acumulando, por isso, abra os seus olhos para coisas que podem estar acontecendo e você vai fingindo que não vê, e acaba tornando o seu coração mais triste e pesado.



Não é só traição que é ruim entre o casal, pisciano, mas também a falta de respeito, o abuso psicológico, a tentativa de enganar ou de se passar por algo que não é…Você é uma pessoa boa, tem um coração bom, mas por vezes se torna influenciável demais e não percebe que as pessoas podem ser maldosas.



Seu parceiro pode estar no meio destas pessoas, abusando de sua ingenuidade. Fique atento aos sinais de abuso e de vitimização por parte do seu amor, pisciano. Não se permita “tapar o Sol com a peneira”. Observe, sinta, e perceba.

Para os piscianos solteiros, muito cuidado com pessoas que se apresentam como o próprio príncipe encantado, pois pessoas perfeitas demais não existem.