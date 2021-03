Folhas de louro Reprodução de Internet

02/03/2021

Rio - As simpatias ajudam a fortalecer a limpeza espiritual e a afastar as más energias, assim, abrem os caminhos para o bom andamento da vida. As folhas de louro têm propriedades medicinais que são utilizadas desde a antiguidade e, também, têm componentes que eliminam as energias negativas e absorvem os problemas das pessoas.



Simpatia para afastar a inveja



Ferva um litro de água e, enquanto isso, coloque três folhas de louro em um pote de vidro. Despeje a água quente no recipiente que contém a erva e deixe por 10 minutos. Coe e deixe as folhas de louro sob a luz da lua. Quando amanhecer, descarte em um jardim florido, mentalizando que está jogando toda inveja de sua vida.