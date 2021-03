Sistema solar Reprodução de Internet/Rawpixel

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 06:00

ÁRIES



A Lua envia energias para você buscar as suas ambições. Mergulhe no trabalho e não se distraia. Capriche no visual.



TOURO



O domingo promete ser animado. Aproveite para se dedicar aos seus interesses. Na paquera, há chance de surgir um flerte bem prazeroso.



GÊMEOS



Deixe um pouco de lado o seu lado racional. Relaxe um pouco a mente e confie no seu instinto. A promessa é de momentos intensos no romance.



CÂNCER



Os relacionamentos vão se destacar. Divirta-se na companhia dos amigos, mesmo que virtualmente. Aos solteiros, chance de oficializar uma relação.



LEÃO



Mesmo com a folga, assuntos relacionados a trabalho vão pintar. Realize as suas tarefas com determinação. À noite, o romance pode esquentar.



VIRGEM



O seu charme vai fazer sucesso na paquera. Fortaleça o contato com as pessoas queridas e se divirta bastante. Desfrute de grandes momentos.



LIBRA



Pode sentir o desejo de fazer algumas mudanças hoje. Em casa ou no trabalho, o resultado vai ser positivo. Uma antiga paixão pode ressurgir.



ESCORPIÃO



Hoje você vai se beneficiar de boas ideias. Interessantes contatos podem surgir nas redes. Bom momento para fortalecer a relação amorosa.



SAGITÁRIO



Acertar as suas economias será o seu foco. Reserve um tempo para se organizar. A paquera não vai gerar grandes resultados.



CAPRICÓRNIO



Utilize o seu carisma para alcançar seus objetivos. A diplomacia será fundamental para você. Descanse um pouco e aposte no romantismo na vida a dois.



AQUÁRIO



A sua intuição pode te ajudar hoje. Um assunto antigo pode ser solucionado. Reserve um tempo para o autocuidado. Reforce os laços com o par.



PEIXES



Seja respeitoso com quem discorda de você. Amizades podem ter discordâncias. Seus amigos ou familiares podem te apresentar a alguém novo.