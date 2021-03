Constelação NASA

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 06:00

ÁRIES



A Lua promete muita diversão com os amigos. Invista no seu futuro. Aposte nos estudos e em cursos. Na paquera, pode se apaixonar por alguém de longe.



TOURO



Publicidade

Faça algumas mudanças no visual. Chances de um novo emprego podem aparecer. A paixão será sua arma secreta para manter a vida a dois animada.



GÊMEOS



Invista em parcerias e tenha raciocínio rápido. Pode gerar ótimos resultados no emprego. A paquera pode apresentar poucos frutos.



CÂNCER



Publicidade

Você vai enfrentar dificuldades com seus compromissos. A saúde pode exigir mudanças de hábitos. Os momentos com o par podem ficar animados à noite.



LEÃO



O dia promete muito lazer. A sua simpatia vai agradar aqueles ao seu redor. Invista no romantismo e no charme para se dar bem com o parceiro.



VIRGEM



Publicidade

Você vai ter facilidade para lidar com a família. A Lua vai gerar um desgaste para os seus relacionamentos. Chance de se dar bem na conquista.



LIBRA



Excelente fase para novas amizades surgirem. Aproveite para colocar a conversa em dia com as pessoas queridas. Paquere bastante nas redes sociais.



ESCORPIÃO



Publicidade

Seu foco estará em cuidar das finanças. O reconhecimento da sua competência pode render uma grana a mais. Curta a leveza no relacionamento.



SAGITÁRIO



O desejo de sair da rotina pode surgir. Tenha cautela. O excesso de teimosia pode complicar seu dia. Aposte no bom humor para evitar brigas no amor.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Vai ser difícil levantar da cama hoje. Aproveite para descansar bastante. Fofocas podem prejudicar a vida a dois. Escolha as palavras com cautela.



AQUÁRIO



O trabalho em grupo vai te apresentar bons frutos. Tome conta com o seu orçamento. Tenha cuidado nos assuntos do coração hoje.



PEIXES



Publicidade

O astral vai te auxiliar a concluir os seus compromissos. Você pode ter uma surpresa boa hoje. A turma vai ajudar na conquista.