Kali Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 19:00

Rio - Kali é a deusa da destruição e do renascimento, conhecida como a Mãe do Tempo, que tem como características a morte e a vingança e, também, o amor e a delicadeza tal como Shiva. Segundo a crença hindu, quem se apega ao ego não está aberto à divindade. No entanto, os que possuem uma alma liberta são agraciados pela sua proteção.

A deusa nasceu da testa de Durga, enquanto ela estava em uma batalha contra um demônio. Kali faz um alerta sobre os encerramentos dos ciclos da vida, como a morte, términos e perdas. Ou seja, ela representa a força da renovação e, por isso, é vista como quem faz a roda do tempo girar.



Os quatro braços são interpretados como a criação, preservação, destruição e a salvação. Kali é também a representação da natureza e da essência do ser. Ela é uma das formas da deusa Parvati, por isso é simbolizada em pé sobre o corpo caído de Shiva. Na Índia, é vista como protetora da morte sem dor ou aflição e a libertação do ciclo de reencarnações.



Ritual para Kali



Para os que estão com medo ou apegados em alguma situação, pegue a imagem de Kali e medite colocando a palma da mão no coração e outra em cima da barriga. Peça para a deusa clarear os seus pensamentos e te apresentar as respostas que você precisa.