Oração Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 12:05

Rio - São João Bosco foi um padre e educador italiano. Também conhecido como Dom Bosco, foi proclamado pelo Papa João Paulo II como o Pai e Mestre da Juventude, por conta da dedicação e amor aos jovens.



Leia Mais Conheça o salmo 90 para renovar a confiança na proteção de Deus

Publicidade

Oração de São João Bosco



Oh, Dom Bosco Santo, quando estavas nesta terra, não havia ninguém que, acudindo a Vós, não fosse, por Vós mesmo, benignamente recebido, consolado e ajudado. Agora, no céu, onde a caridade atinge a perfeição, deve arder vosso grande coração em amor até os necessitados! Vede, pois, minhas presentes necessidades e ajudai-me, obtendo-me do Senhor (peça a graça).

Publicidade

Também vós haveis experimentado, durante a vida, privações, enfermidades, contradições, incertezas do porvir, ingratidões, afrontas, calúnias e perseguições, por isso, sabeis que coisa é sofrer. Pois, oh, Dom Bosco Santo, volvei até mim vosso bondoso olhar e obtende do Senhor quanto peço, se é vantajoso para minha alma; ou se não, obtende alguma outra graça que me seja ainda mais útil, e uma conformidade filial à divina vontade em todas as coisas; ao mesmo tempo, uma vida virtuosa e uma santa morte. Assim seja.