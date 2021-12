Eclipse lunar parcial ocorreu nesta sexta-feira - NASA/Brad Riza

Eclipse lunar parcial ocorreu nesta sexta-feiraNASA/Brad Riza

Publicado 23/12/2021 06:00

ÁRIES



Aposte na sua determinação e vá à luta. A sorte soprará a seu favor e pode se dar bem. Muito carinho e romantismo no relacionamento.



TOURO



Você vai estar preocupada com os seus compromissos. Assuntos de casa vão exigir a sua atenção. Quem está livre vai ser seletiva na paquera.



GÊMEOS



Converse com chefes sobre o que gostaria de mudar no trabalho. Você vai convencer os outros de que tem razão. O bom papo vai render com o crush.



CÂNCER



Controle os gastos, principalmente diante de vitrines e coisas bonitas. No trabalho, some forças com os colegas. Na vida a dois, valorize o companheirismo.



LEÃO



Dedique-se ao trabalho com muita disciplina. E como as tarefas não são poucas, procure definir o que é prioridade. Reserve um tempo para cuidar da saúde.



VIRGEM

A Lua acentua a sua intuição. Não comente seus planos com ninguém. Vai arrasar corações na paquera e pode até ser difícil escolher.





LIBRA



Pode até trabalhar em equipe, mas evite depender dos colegas. Boa fase para fortalecer os laços com a família. Se está livre, talvez queira continuar por um tempo.



ESCORPIÃO



Explore sua boa lábia no trabalho para vender seus produtos ou serviços, e nas relações para se entender melhor com as pessoas, inclusive na vida amorosa.



SAGITÁRIO



Investir nos estudos será uma boa opção, principalmente se está se preparando para algo. Pesquise antes de fazer compras. A dois, não abuse das cobranças.



CAPRICÓRNIO



Por mais que você queira mudanças, o momento pede calma e prudência. Planeje o que deseja, mas não coloque em prática ainda, pois o astral anda lento.



AQUÁRIO



Vai querer ficar quietinha no seu canto. Cuidado com fofocas e intrigas. Pode entrar num romance secreto. Não tenha segredos com seu par: diga o que sente!



PEIXES



Mantenha o serviço em dia. Pode contar com o apoio de amigos para o que precisar. Tente conhecer gente nova, sem muitas expectativas. Muito apoio na união.