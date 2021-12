Vênus - Reprodução de Internet

Publicado 24/12/2021 06:00

ÁRIES



Você vai encarar suas responsabilidades com disciplina. Curta a companhia das pessoas que são mais especiais para você. Romance com amigo pode emplacar.



TOURO



Você já vai acordar em ritmo de festa. Encare os desafios com serenidade, sem perder o bom humor. Valorize os planos em comum com seu amor.



GÊMEOS



Se você ainda tem um expediente de trabalho, priorize as tarefas que você domina. Tente se reconciliar com parentes. Controle suas reações com o mozão.



CÂNCER



A Lua garante muita criatividade para você. No trabalho, pode faturar uma graninha nesta véspera de Natal. No amor, o companheirismo se fortalece.



LEÃO



Se dedique bastante e contenha os seus ânimos. O esforço valerá a pena. Vai atrair muitos fãs na paquera, mas pode não dar atenção a ninguém.



VIRGEM



A Lua realça toda determinação. Você pode contar com a sorte para vencer obstáculos. Namoro e união recebem bons estímulos. Arrase na sedução.



LIBRA



Cuidado para não extrapolar nos gastos. Se vai trabalhar, procure um canto calmo para se concentrar. Pode rolar encontro com ex. A dois, fortaleça a confiança.



ESCORPIÃO



Se trabalha com parentes, busque soluções criativas para equilibrar as vontades. Amigos devem levantar seu astral e render paqueras. A dois, controle o ciúme.



SAGITÁRIO



No trabalho, mostre disposição para esclarecer os fatos e fazer acordos. Estará exigente na paquera. Pode

surpreender com um presente que seu bem deseja muito.



CAPRICÓRNIO



Comprar presentes na última hora pode ser um problema para o bolso. No trabalho, cole em colegas mais

experientes. No sexo: realize suas fantasias.



AQUÁRIO



Pode começar o dia tensa. Se reconcilie com alguém querido! Pode sentir atração por alguém da turma. As coisas podem pegar fogo com sua sedução e criatividade.



PEIXES



Fique longe de fofocas e mal-entendidos. Trabalhe em equipe. Quem está livre pode embarcar num romance com alguém da turma. No amor, fuja de discussões.