Publicado 23/12/2021 12:50

Rio - As simpatias ajudam a conquistar os resultados almejados para as esferas da vida. O Natal é um período propício para atrair boas energias e prosperidade. Além disso, a época é boa para concretizar os desejos para o próximo ano.

Simpatia para abrir os caminhos



No dia 25 de dezembro, quando for deitar, pegue um copo com água e coloque três pedras de sal grosso e três folhas de comigo-ninguém-pode. Deixe o copo embaixo da cama. Na manhã seguinte, jogue a água com a planta fora e faça uma prece para superar os desafios e abrir os caminhos.