Publicado 25/12/2021 06:00

ÁRIES



Organize a casa e busque uma alimentação mais leve. Não perca a chance de curtir quem ama. Na vida a dois, capriche no visual e use seu charme.



TOURO



A Lua incentiva você a passar o dia cercada de pessoas queridas. Saia um pouco da rotina. Pode até pintar um clima com alguém da turma.



GÊMEOS



Os astros fortalecem sua relação com os parentes. O dia será perfeito para estreitar os laços e ficar bem. Invista na conquista com a sua sedução.



CÂNCER



Faça contato com as pessoas queridas que você não encontra sempre. Você pode se reaproximar de alguém. No amor, você está mais para compromisso.



LEÃO



Identifique aquilo que tem mais valor em sua vida. Mostre o quanto se importa com amigos e parentes. Apoie o mozão em tudo que puder.

VIRGEM



O seu lado mais doce vai surgir. Demonstre o seu afeto pelas pessoas mais queridas. Os astros estimulam as paqueras e indicam novidades.



LIBRA



Bom momento para aprofundar a sua relação com a família. Na paquera, pessoas misteriosas vão chamar sua atenção. Na união, bom momento para abrir o coração.



ESCORPIÃO



Vai se deliciar em companhia das pessoas queridas. Quem está livre pode ter um dia animado nas paqueras ou até iniciar um romance. A dois, falem do futuro.



SAGITÁRIO



O desejo de melhorar de vida será enorme e funcionará como estímulo para buscar seus desejos mais ambiciosos. Também vai valorizar mais a sua imagem.



CAPRICÓRNIO



A Lua estimula as viagens e o contato com quem mora longe. Aproveite para fortalecer a relação com entes

queridos. Pode conhecer alguém se está só.



AQUÁRIO



Clima perfeito para estreitar vínculos. Vai esbanjar sensualidade e atrair quem quiser! Momento de cumplicidade com seu bem. Desejos à flor da pele!



PEIXES



Será ótimo se puder reunir amigos e parentes. Aproveite para trocar ideias sobre o futuro. Pode pintar um clima de romance. A dois, definam objetivos em comum.