As simpatias ajudam a abrir os caminhos para renovar as energias no amor - Reprodução de Internet

As simpatias ajudam a abrir os caminhos para renovar as energias no amorReprodução de Internet

Publicado 07/04/2022 12:50

Rio - As simpatias ajudam a equilibrar as energias, expulsando as negativas. Se você está em um relacionamento e quer proteger o seu amor da inveja ou das baixas vibrações, anote esse ritual!