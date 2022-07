Moeda - Eduardo Soares/Unsplash

MoedaEduardo Soares/Unsplash

Publicado 28/07/2022 10:07

Rio - As simpatias são alternativas para conseguir o que é almejado e para o bom andamento de alguma esfera da vida. A espiritualidade pode ajudar a atrair abundância e prosperidade para melhorar as finanças no fim do mês.

Simpatia para atrair dinheiro no fim do mês



Acenda três velas brancas em um prato e faça uma prece para os arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, mentalizando a abundância financeira. Repita por três dias. Ao final do período descarte os pedaços da vela no lixo. O prato pode ser usado normalmente.