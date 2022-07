Lua nova - d/Pixabay

Publicado 28/07/2022 11:33

Rio - As simpatias podem ser aliadas para ajudar a conseguir aquele extra ou para inteirar a grana do mês. As superstições costumam atrair a prosperidade, a abundância e a fatura para a vida dos que recorrem a elas. Aproveite a energia da lua nova e aprenda a fazer o ritual.



Simpatia para ter fartura no lar



Pegue uma vasilha de metal e coloque um punhado de camomila, sete folhas de louro e um pouquinho de carvão vegetal. Acenda as ervas com cuidado e faça uma prece. Depois espere o ritual apagar e descarte no lixo.