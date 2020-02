Flamengo investe e inicia troca de gramado do campo na Gávea

O Flamengo não está investindo apenas nas estruturas do Centro de Treinamento Ninho do Urubu. A Gávea, sede do clube, também está passando por melhorias. O campo principal, o qual a categoria de base costuma usar, está passando por reforma para poder trocar o gramado e ficará cerca de dois meses sem ser utilizado.

Serviço começou no dia 25 de janeiro e deve demorar dois meses para ficar pronto - Venê Casagrande/O Dia A empresa contratada pelo Flamengo para realizar a mudança do gramado da Gávea é a Greenleaf, a mesma que toma conta dos campos no Ninho do Urubu e do Maracanã, além de outros estádios pelo Brasil. O local tinha terreno antigo, sendo mais de 15 anos fazendo diversos replantios com vários tipos de grama. Com isso, a uniformidade de textura e a coloração se tornou impossível.

Diante da dificuldade, a Greenleaf queimou quimicamente o gramado inteiro e depois aplicou sementes de "Bermudas Mirage 2", nos 13.000 m2 de área que tem no local. O tipo de grama usado no Ninho do Urubu e no Maracanã é "Bermudas Celebration". O valor investido pelo Flamengo para realizar as melhorias não foi revelado à reportagem.