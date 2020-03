Defesa de Ronaldinho entra com recurso e solicita mudança para prisão domiciliar

Rio - Nesta segunda-feira, a defesa de Ronaldinho Gaúcho entrou com um recurso e solicitou que o ex-craque e seu irmão, Assis, passem a cumprir prisão domiciliar. Segundo informações do 'Globoesporte.com', a prioridade dos advogados é tirar os dois da penitenciária em que estão, a Agrupación Especializada da Polícia Nacional, em Assunção, antes de pensar na saída da dupla do Paraguai.

A resposta deve acontecer em no máximo 48 horas. Caso a Justiça aceite o pedido da defesa de Ronaldinho, os irmãos seguirão detidos, mas em algum imóvel residencial na capital Assunção. Se este passo der certo, os advogados passarão a tentar o segundo recurso para permitir que os dois retornem ao Brasil.

Ronaldinho e Assis estão detidos desde a última sexta-feira após entrarem no Paraguai com passaporte falsificado. Apontado como responsável pelo convite a R10, Wilmondes de Souza Lira está detido desde a última quinta-feira, quando foi realizada a operação de busca pelos documentos falsos no hotel onde Ronaldinho e Assis estavam hospedados. Antes em uma prisão comum, ele foi levado para o mesmo local onde o ex-jogador está.