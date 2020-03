Futebol europeu em estado de alerta

O surto de coronavírus já teve consequências na maior competição de clubes do planeta. Por causa dos riscos de contaminação, dois jogos pelas oitavas de final das Ligas dos Campeões serão realizados com portões fechados: Valencia x Atalanta, hoje, às 17h (de Brasília), na Espanha, e Paris Saint-Germain x Borussia Dortmund, amanhã, no Parques dos Príncipes. Após o número de casos confirmados da doença duplicar em menos de 24 horas na Espanha — de 589 para 1.204 —, o Valencia não terá o apoio da sua torcida para buscar uma virada histórica sobre a Atalanta, no Mestalla, já que perdeu o jogo de ida por 4 a 1. Apesar da Alemanha também ter registrado quase 1.200 casos do coronavírus, a partida entre RB Leipzig e Tottenham contará com a presença de torcedores. O empate já garante a classificação dos donos da casa, que venceram por 1 a 0 o primeiro confronto, em Londres. Na semana que vem, o Juventus encara o Lyon, em Turim, e o Bayern de Munique enfrenta o Chelsea, na Allianz Arena, com portões fechados. Italiano suspenso Já na Liga Europa, pelo menos três jogos desta semana serão disputados sem torcida: Olympiacos x Wolverhampton, Sevilla x Roma e Inter de Milão x Getafe. Além disso, o duelo de volta entre Basel e Eintracht Frankfurt, marcado para o dia 19, está suspenso. Com mais de 9 mil casos confirmados e 463 mortes, a Itália suspendeu todas as atividades esportivas até o dia 3 de abril. Com isso, o Campeonato Italiano será paralisado e os duelos continentais terão portões fechados.

Seleção Feminina encara o Canadá sem torcida

Em preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, a seleção brasileira encerra hoje sua participação no Torneio da França de Futebol Feminino, contra o Canadá, às 15h (de Brasília), em Calais, em mais uma partida com portões fechados por causa do surto de coronavírus no país — quase 1.500 casos confirmados. Os torcedores que compraram ingressos serão reembolsados.

Depois de um empate em 0 a 0 com a Holanda e uma derrota por 1 a 0 para a França, as brasileiras tentam deixar a competição com pelo menos uma vitória.

A epidemia de coronavírus vai afetar até a cerimônia para que a tocha olímpica seja acesa. O evento será realizado na quinta-feira, na cidade de Olímpiac (Grécia), sem a presença de público. Depois que a tocha for acesa, será iniciado o revezamento até Atenas, que vai durar sete dias.

Apesar das mudanças no calendário esportivo, o Comitê Olímpico Internacional (COI) reforça a intenção de realizar os Jogos de Tóquio na data prevista — 24 de julho a 9 de agosto —, mas o governo japonês já admite a chance de adiar o evento até o fim do ano.

Nos Estados Unidos, o Torneio de Tênis de Indian Wells, na Califórnia, é mais uma competição esportiva cancelada por causa do coronavírus. Depois que o primeiro caso da doença foi registrado na cidade de Riverside, que abriga o torneio, as autoridades declararam estado de emergência de saúde pública na região e a organização preferiu cancelar a competição, que começaria ontem.

