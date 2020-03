Às vésperas de duelo pela Liberta, Jorge Jesus tem boas notícias

A semana começou recheada de boas notícias para o técnico Jorge Jesus. Arrascaeta, Rafinha e Rodrigo Caio treinaram sem restrições e participaram da atividade na tarde de ontem, que deu início à preparação para pegar o Barcelona de Guayaquil, amanhã, no Maracanã, às 21h30, pela segunda rodada da Libertadores.

O caso mais grave foi o de Rodrigo Caio. Com lesão grau 2 no adutor da coxa esquerda, o zagueiro não entra em campo desde o dia 19 de fevereiro. Totalmente recuperado, o camisa 4 está à disposição de Jorge Jesus e deve retornar ao time titular.

Rafinha também teve lesão muscular na coxa esquerda no primeiro jogo da final da Recopa, contra o Independiente del Valle, mas na parte posterior, considerada leve pelo departamento médico. Porém, o experiente lateral precisou fazer um 'sacrifício' para estar em campo no segundo jogo da decisão, no dia 26 de fevereiro. Após conseguir o título, o camisa 13 revelou que iria "parar para cuidar e tratar" do problema. Depois de quase dez dias, o jogador está pronto para entrar em campo.

Arrascaeta, poupado no sábado contra o Botafogo por conta de dores musculares no adutor da coxa esquerda, apresentou melhoras e estará na lista de relacionados do Flamengo para pegar os equatorianos.

Ausências no treino

As baixas na atividade de ontem foram Diego Alves e Michael. O atacante fez exames médicos para saber se sofreu alguma lesão muscular. João Lucas, reserva imediato de Rafinha, sofreu lesão muscular na coxa esquerda e também não treinou. Segundo apurou a reportagem, a gravidade da contusão foi de grau 1. Nesses casos, o jogador costuma ficar 15 dias sem atuar.