Rio - MC Livinho não irá mais se aventurar no futebol. Através do Instagram de um de seus produtores, na manhã desta terça-feira, o cantor, que havia sido anunciado como reforço do Audax-SP no último sábado e seria apresentado pelo clube nesta tarde, informou que decidiu abortar a ideia por conta de sua rotina de shows.

"Infelizmente, o futebol vamos ter que deixar para uma próxima. Não conseguimos bater agenda com os projetos deles", diz parte do texto de Livinho.