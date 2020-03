Paris - Doente e sem treinar com a equipe do PSG desde segunda-feira, Mbappé foi diagnosticado com angina grave, doença que provoca falta de ar, cansaço entre outros sintomas. Como forma de precaução, o atleta campeão do Mundo pela França em 2018 passou por testes do coronavírus nesta terça-feira. O resultado do exame está previsto para a noite de terça ou quarta-feira de manhã. As informações são do jornal francês "L'ÉQUIPE".

De acordo com o portal, os diagnósticos caminham para um resultado negativo. Mesmo que seja confirmado que o jogador não possua a doença, é improvável que o atacante participe da partida do clube parisiense contra o Borussia Dortmund, pelas oitavas de finais da Liga dos Campeões, na quarta.