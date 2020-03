O ótimo retrospecto do Flamengo sob o comando do técnico Jorge Jesus está longe de se restringir ao Maracanã, diante da torcida. Em 50 jogos no comando do time rubro-negro, o português conquistou 80% dos pontos disputados. Foram 37 vitórias, nove empates e quatro derrotas — uma delas na prorrogação contra o Liverpool por 1 a 0, na decisão do Mundial de Clubes, no Catar.

Com Jesus, o Flamengo tem média de 2,32 gols por jogo. Nas 50 partidas, o ataque rubro-negro balançou as redes 116 vezes. Já a defesa sofreu 45 gols, média de 0,9 por jogo. Com Jesus à frente do time, foram cinco títulos em sete disputados.