Zico doa renda de Jogo das Estrelas

Em cerimônia na sede do CFZ, no Recreio, Zona Oeste do Rio, Zico reverteu oficialmente a renda da 16ª edição do Jogo das Estrelas para 12 instituições de caridade. Além do anfitrião, o treinador Jorginho, ex-Flamengo e frequentador assíduo dos jogos do Galinho, também marcou presença.

"Esse sempre foi o intuito e o maior objetivo do Jogo das Estrelas, de ajudar de alguma forma aqueles que precisam. Mas nada disso seria possível se não fossem os patrocinadores, os jogadores, a imprensa e o público, que sempre abraçou a nossa causa e compareceu em grande número", afirmou Zico.

O Galinho destacou que, na última edição, quase 60 mil pessoas compareceram ao Maracanã: "Eu sou apenas um elo e um facilitador para que tudo isso aqui, hoje, aconteça desta maneira. Fico feliz de fazer com que muitas pessoas possam ser assistidas e beneficiadas".

As entidades beneficiadas foram Pró Criança Cardíaca, Abrace, Grupo Reviver, Instituto Mundo Novo, Froein Farain, Dona Meca, Obra do Berço, Bola Pra Frente, Instituto Refazer, Saúde Criança, Casa de Ramana e Luz de Sophia.