Rivaldo lamenta prisão de Ronaldinho Gaúcho: 'Não merece isso'

Rio - O pentacampeão Rivaldo comentou, nesta quinta-feira, sobre a situação de Ronaldinho Gaúcho, preso há quase uma semana no Paraguai. Em entrevista à “BetFair“, ele se disse triste com a situação do ex-companheiro.

“Obviamente, estou triste com o que está acontecendo com meu amigo e companheiro de seleção, Ronaldinho, que atualmente está preso no Paraguai, pois isso é ruim para sua reputação como um grande ídolo do futebol e, é claro, ele não merece isso. Ele teve uma bela carreira no futebol e ver isso acontecer é preocupante. Mas ainda é muito cedo para saber o que exatamente está acontecendo, e somente quando eu falar com ele vou saber o que aconteceu“, disse o ex-jogador.

Ronaldinho e seu irmão, Assis, estão em um presídio do Paraguai desde a última sexta-feira. A dupla foi flagrada com identidades e passaportes paraguaios falsos e ainda é investigada por lavagem de dinheiro.