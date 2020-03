Jesus indica Berrío na lateral

O técnico Jorge Jesus não é adepto de revelar com antecedência a equipe que levará a campo. No entanto, logo após a vitória sobre o Barcelona de Guayaquil-EQU, na quarta-feira, abriu uma exceção e apontou o colombiano Berrío na lateral direita contra a Portuguesa, amanhã, no Maracanã, às 18h, pela Taça Rio. "Não há tempo para recuperar (Rafinha), e Berrío vai para o jogo. Temos que achar soluções", disse.

Jorge Jesus vai improvisar o colombiano Berrío na lateral para poder poupar o titular Rafinha, que voltou recentemente de uma lesão muscular. O reserva imediado, João Lucas, sofreu contusão grau 2 na coxa esquerda e só deve ficar à disposição do treinador no fim do mês.