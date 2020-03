Luto! Jogador é morto a tiros, após disputar pelada em campo de society

Santa Catarina - O jogador de futebol Rafael da Silva de Almeida, de 23 anos, foi morto a tiros na noite da última quarta-feira, após disputar uma pelada em uma quadra de futebol society, em Itajaí, em Santa Catarina. De acordo com informações, dois homens ainda ficaram feridos após a ação criminosa.

O jogador disputou o Campeonato Catarinense da Série B pelo Clube Náutico Marcílio Dias. Conforme a polícia, testemunhas relataram que dois homens armados e encapuzados foram até a quadra e atiraram contra as vítimas. Depois, conforme os relatos, eles teriam entrado em um carro e fugido do local.



Segundo a PM, uma das vítimas, que se feriu, teria relatado aos policiais que Rafael se envolveu em uma briga, há cerca de duas semanas, em um bar. A Polícia Militar fez escolta no hospital durante a noite e na manhã desta quinta-feira realizava rondas pelo local onde se localiza o bar.