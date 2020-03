LUTADOR VAI AOS JOGOS DE TÓQUIO

Atleta de luta greco-romana, Eduard Soghomonyan, armênio naturalizado brasileiro, garantiu sua vaga na categoria 130kg para os Jogos de Tóquio, em torneio pré-olímpico disputado em Ottawa, no Canadá. O lutador é o 177° competidor do país a carimbar o passaporte para o Japão. A expectativa inicial do Comitê Olímpico do Brasil (COB) é levar entre 270 e 280 atletas.