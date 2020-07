Apresentador da Globo está em coma induzido e passou por cirurgia para corrigir trombose cerebral

Galeria de Fotos Rodrigo Rodrigues Reprodução Rodrigo Rodrigues Reprodução Rodrigo Rodrigues Reprodução Rodrigo Rodrigues Reprodução Rodrigo Rodrigues Reprodução Rodrigo Rodrigues Reprodução Rodrigo Rodrigues Reprodução

Rio - Diagnosticado com a Covid-19, o apresentador do Grupo Globo Rodrigo Rodrigues está em coma induzido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele deu entrada na unidade na noite do último sábado.