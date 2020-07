Apresentador do Grupo Globo é internado em UTI com Covid-19

Rio - O apresentador Rodrigo Rodrigues, do Grupo Globo, está internado na UTI de um hospital particular no Rio de Janeiro com Covid-19. O jornalista contraiu o vírus há cerca de duas semanas, período em que se afastou do "Troca de Passes", no SporTV.

De acordo com o "UOL", O apresentador teve complicações neste fim de semana e foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) especializada no tratamento da Covid-19, no Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca.

Ainda segundo o portal, o estado de saúde do apresentador inspira cuidados. A Unimed Rio confirmou a internação de Rodrigo, mas não deu maiores detalhes sobre o caso.

O sobrepeso de Rodrigo já era motivo de preocupação para alguns colegas, já que vinha lhe causando dificuldades de respiração. O narrador do Esporte Interativo André Henning, amigo de Rodrigo, se mostrava aflito com a situação e confirmou ao "UOL" que não consegue contato com Rodrigo há dias.

A Globo divulgou a seguinte nota sobre a internação do apresentador:

“O apresentador Rodrigo Rodrigues está internado no hospital Unimed Barra, no Rio de Janeiro, com todo o apoio e acompanhamento da Globo. Rodrigo teve diagnóstico confirmado de COVID-19 há cerca de 15 dias e estava em casa - afastado do trabalho - desde então. As informações médicas sobre o caso serão fornecidas pelo hospital”.