Após jantar com ex-auxiliar de Guardiola, Flamengo deve ouvir ídolo do Real Madrid

Rio - Após jantarem com Domènec Torrent na noite deste sábado, em Madri, os dirigentes do Flamengo seguem sua busca por um técnico na Europa. O próximo a ser ouvido por Marcos Braz e Bruno Spindel deve ser Fernando Hierro. As informações são do site "Globo Esporte".

De acordo com o portal, o papo entre Torrent, Braz e Spindel foi uma espécie de "entrevista de emprego" para conhecer o perfil e os conceitos de futebol do treinador. A tendência é que o papo com Hierro siga a mesma linha.

Hierro dirigiu a seleção da Espanha na última Copa do Mundo, sendo eliminado nas oitavas de final para a Rússia. O ídolo do Real Madrid também trabalhou no clube espanhol como auxiliar de Carlo Ancelotti.

Além de Domènec Torrent e Fernando Hierro, o Flamengo também deve se reunir nos próximos dias com Carlos Carvalhou, que se despediu ontem do Benfica.