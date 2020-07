Neto se manifesta em solidariedade a apresentador do Grupo Globo: 'Vamos rezar por ele'

Rio - A abertura do programa "Os Donos da Bola" foi diferente nesta segunda-feira. Neto mandou uma mensagem para o Rodrigo Rodrigues, apresentador do Grupo Globo. O ex-jogador afirmou que está rezando pela vida do jornalista e torce para uma recuperação.

Na noite do último sábado, Ricardo Rodrigues foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no hospital Unimed-Rio. Ele precisou passar por uma cirurgia que diminuiu a pressão intracraniana, após ser diagnosticado com uma trombose venosa cerebral (TVC).

"Hoje é um dia muito triste, até porque meu primo Celso teve um infarto e, infelizmente, não está legal. Que Nossa Senhora Aparecida, com o manto azul dela, proteja ele e o nosso querido Rodrigo. Rodrigo Rodrigues, que é um monstro - fui a vários shows dele - e que é apresentador. Vamos torcer e rezar muito por ele, e por todas as pessoas que têm a covid-19", afirmou o apresentador.