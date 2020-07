Presidente do Rio Branco defende permanência de Bruno: 'Nem Jesus agradou todos'

Rio - No último domingo o goleiro Bruno, ex-Flamengo, havia sido anunciado como o novo reforço do Rio Branco-AC e gerou algumas críticas ao clube. No entanto, apesar das críticas, Valdemar Neto, responsável pela contratação, afirmou em entrevista ao "Sport Manaus" que não irá desistir do jogador.

Após o anuncio do jogador, o patrocinador da equipe suspendeu o contrato e a treinadora feminina do clube pediu demissão.

"Nem Jesus agradou todo mundo, não vai ser eu e nem o Rio Branco, enfim, quem liberou o Bruno foi o Ministério Público e a Justiça. A gente presta conta com homem lá de cima. E como diz o ditado: ‘aquele que nunca errou que atire a primeira pedra’, é dessa forma que a diretoria ver tudo isso. Sobre a negação grandiosa do Bruno, se a gente pode desistir, posso dizer que medi antes de contratar todas as possibilidades, ou seja, como seria e o que iria acontecer. Não tem a mínima possibilidade de desistirmos da contratação, a não ser que ele não queira vir e aí o problema dele. O Rio Branco está com pré-contrato firmado com o goleiro. Agora é seguir daqui para frente", declarou.



Para o mandatário do clube, a boa condição física do goleiro foi um dos motivos para contratação dele. Ainda de acordo com Valdemar Neto, Bruno vai chegar para agregar ao elenco.

"A ideia de contratar o Bruno surgiu da amizade que tenho com um amigo que temos em comum no Rio de Janeiro. Foi a partir daí que a agente foi amadurecendo essa ideia. Se acho uma boa contratação, com certeza, o Bruno na minha visão é um dos melhores goleiros do Brasil. Ele está treinando muito há quatro meses e esperando por essa oportunidade", completou.