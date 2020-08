Comentarista que fez ofensa racista a atacante do Santos tem grupo de WhatsApp chamado 'senzala'

Rio - Demitido da rádio "Energia 97FM" após ter feito uma ofensa racista ao atacante Marinho, do Santos, o comentarista Fabio Benedetti revelou que tem um grupo de WhatsApp com o o nome de "senzala". Em nota enviada ao portal "UOL", ele disse que tudo faz parte de uma brincadeira com amigos.

"Eu participava de um grupo de WhatsApp com muitas pessoas (envolvidas no esporte ou não) e com algumas regras. Quem não as cumpria, como forma de reflexão, era mandado para um grupo paralelo que tinha o nome de 'Senzala'. Fiz questão de esclarecer isso, imediatamente, ao próprio Marinho, que prontamente aceitou as minhas desculpas", disse Fabio.

"De todo modo, ainda que não tenha havido a intenção de ofender deliberadamente ninguém (especialmente o Marinho), não se justifica, ainda que por um fato de racismo cultural e estrutural, como a utilização de uma palavra indevida que não pode ser aceito nos dias de hoje. Cometi um ato falho, que não representa meus valores, me penitencio por isso e estou aprendendo com isso", completou.

Na última quinta-feira, durante o jogo do Santos pelas quartas de final do Paulistão, Fabio Benedetti disse que Marinho estaria "na senzala" por conta da atuação ruim. A fala gerou revolta nas redes sociais e resultou na demissão do comentarista.