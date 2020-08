Rio - CRB e Oeste se enfrentaram na última quarta-feira pela Série B, e o atacante Léo Gamalho e o zagueiro Renan Fonseca, ex-Botafogo, se "reencontraram". Ainda que não haja nenhum parentesco entre eles, o fato deles se parecerem fisicamente chama bastante atenção e até virou meme.

Gêmeos? Léo Gamalho e Renan Fonseca viram meme - Reprodução Twitter A brincadeira começou no ano passado quando uma imagem dos dois em campo na partida entre Criciúma e Ponte Preta, pela Série B, virou assunto na Internet e nos programas esportivos, justamente pela semelhança física entre os jogadores.

A história chamou ainda mais a atenção pelo fato de um torcedor catarinense, que também estava na foto, ser parecido com os jogadores.

Após a vitória do CRB por 1 a 0 com gol de Léo Gamalho, os dois jogadores relembraram a história. O autor do gol até pediu que Renan Fonseca tirasse a barba, mas o pedido não foi correspondido.

"Já falei para ele cortar o cabelo e fazer a barba, eu já falei (risos). A gente jogou junto em 2014, ele tinha o cabelo raspado, pouca barba. Antes do jogo eu falei para ele fazer a barba, aí ele me disse que não dava para fazer e me mandou cortar o cabelo. É um amigo meu de longa data, desejo sucesso a ele. Hoje em dia, muita gente pega no pé, mas muitos estão usando o cabelo assim", disse Léo.

O defensor, ex-Botafogo, revelou que a Léo é quem está copiando a sua barba.

"Na barba, o Léo está me imitando e o cabelo ele usa antes de mim. É um amigo meu de longa data e tenho respeito máximo por ele. A internet move o mundo, né? Os memes... A gente se encontrou e rodou o mundo inteiro. É um meme sadio, não sei se teve alguma coisa hoje, tenho certeza que teve uma foto nossa, mas sem um torcedor parecido na arquibancada", falou Renan à transmissão.